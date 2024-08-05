Зеленський та його команда "бачать союзників України в оточенні Трампа": в Politico вказали, про кого йдеться

Поки ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у разі своєї перемоги на виборах.

Президент України Володимир Зеленський та його Офіс працюють над посиленням підтримки трьох людей, які є близькими до кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

У матералі зазначають, що Зеленський та його оточення "бачать союзників України в орбіті Трампа". В Politico йдеться про те, що це ексочільник Ради націбезпеки Роберт О’Браєн, держсекретар Майк Помпео, а також сенатор від штату Арканзас Том Коттон.

Зокрема, Майк Помпео виклав амбітний план підтримки України, що включає членство в НАТО.

"Такий план сподобався би навіть неоконсерваторам... Ніхто не знає точно, що може зробити Трамп у разі своєї перемоги на виборах", — пише Politico.

"Константами його десятиліття на світовій арені є: непередбачуваність, транзакційний, а не принциповий підхід до міжнародних справ і схильність до персоналізації політики", — йдеться у матеріалі.

За даними видання, перемога республіканця не обов’язково означатиме те, що Україна "приречена", а російський диктатор Володимир Путін "врятований".

Нагадаємо, деякі експерти висловлюють думку, що в разі переобрання Дональда Трампа президентом США, він припинить допомогу Україні, віддасть її територію і буде мати справу безпосередньо з Владіміром Путіним, щоб нав'язати країні ганебний "мир". Проте є фахівці, які переконані, що немає жодних доказів того, що така капітуляція буде частиною політики Трампа, і є багато доказів протилежного.

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