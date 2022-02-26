Зеленський у розмові з Гутеррешем закликав позбавити РФ право голосу в Радбезі ООН та допомогти їй забрати трупи солдатів

Зеленський у розмові з Гутеррешем закликав позбавити РФ право голосу в Радбезі ООН та допомогти їй забрати трупи солдатів

Зеленський кваліфікує дії та заяви РФ як геноцид українського народу.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Український президент закликав позбавити РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів", - написав Зеленський.