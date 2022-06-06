Зеленський відповів, чи обговорює Україна із західними партнерами "мирні переговори"

Український президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію, яка поширюється у західних ЗМІ про так звані "мирні переговори". Глава держави запевнив, що Україна не веде жодних мирних переговорів із західними партнерами.

Зеленський зауважив, що такі переговори "сьогодні на рівні нуля".

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

"Такі переговори сьогодні на рівні нуля. Звичайно, всім хочеться нас штовхати до якогось результату, точно небажаного для нас, тому що нас не питають. А бажаного для тих чи інших сторін, у них, напевно, є свої зацікавленості як фінансові, так і політичні. Втома зростає, люди хочуть якогось результат для себе. А нам потрібен результат для нас", - зазначив Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю український президент повідомив, що ані його, ані міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу не запросили на зустріч між Туреччиною та РФ щодо забезпечення судноплавства та експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Зеленський: зброя журналістів має бути направлена на ворога, нам не треба самогубство

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