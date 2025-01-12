Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників: будуть боротися з пожежами

Зеленський вважає, що українці можуть допомогти американцям захистити життя.
Україна допоможе США у гасінні пожеж у Каліфорнії і відправить до США 150 своїх рятувальників.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 12 січня.
Зеленський розповів, що доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України й нашим дипломатам підготувати можливість участі українських рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії.
"Там дуже важка ситуація, і українці можуть допомогти американцям захистити життя. Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені", – сказав глава держави.
Нагадаємо, що лісові пожежі у Каліфорнії продовжують поширюватися, і ситуація залишається критичною. Зокрема, у Лос-Анджелесі масштабні лісові пожежі знищили цілі райони. Евакуйовано десятки тисяч людей, під загрозою опинилися знакові й заможні місцевості.
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