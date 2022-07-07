Зеленський відреагував на відставку "справжнього друга України" Джонсона

Український президента Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який 7 липня оголосив про свою відставку, "справжнім другом України".

Також Зеленський впевний, що відставка Джонсона не вплине на політику Лондона та подальшу підтримку України під час повномасштабної війни, розв'язаної російським дмктатором Володимиром Путіним.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

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Зеленський також додав, що Україна багато здобула від відносин із Джонсоном, насамперед військову підтримку. Глава держави повідомив, що матиме телефонну розмову з британським прем'єром після його відставки.

Нагадаємо, 7 липня почільник уряду Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Водночас Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.

Цьому передувала урядова криза, яка виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. За добу щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Підтримка одразу від кількох країн: Канада, Франція, Чехія та Велика Британія допоможуть Україні

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