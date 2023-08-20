Зеленський відвідав авіабазу в Данії, де навчаються українські пілоти (фото)

Український лідер ознайомився з технічними характеристиками F-16 та посидів у кабіні пілота.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Данії відвідав Fighter Wing Skrydstrup – авіабазу Королівських військово-повітряних сил, де проходять навчання на винищувачах F-16 українські пілоти.

Про це повідомили на офіційному сайті президента.

Український лідер ознайомився з технічними характеристиками F-16, переглянув програму підготовки українських пілотів та зустрівся із льотчиками.

Фото: Сайт президента України

Зеленський зазначив, що знає про велику мотивацію українських льотчиків та інженерів швидко й ефективно опанувати нову техніку.

“Я бажаю вам гарного навчання і якнайшвидше на нових крилах повертатися додому, щоб захищати нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність. Захищати наших людей і наші домівки. Впевнений у кожному з вас”, – сказав він.

Володимир Зеленський також вручив українським військовим державні нагороди.

Фото: Сайт президента України

Президент наголосив, що вся Україна пишається своїми захисниками, і побажав їм успіху.

До слова, ознайомлюючись із можливостями та особливостями експлуатації F-16, він посидів у кабіні пілота одного з винищувачів.

Фото: Сайт президента України

Нагадаємо, цього ж дня, 20 серпня, президент Україні Володимир Зеленський під час свого візиту до Нідерландів відвідав авіабазу в Ейндховені. Тут він теж скористався можливістю побувати в кабіні винищувача F-16.

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