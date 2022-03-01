Зеленський виходить на контакт з Білим домом надсекретним каналом зв’язку

Для переговорів президента України з адміністрацією США використовують надійно захищений супутниковий телефон.

США продовжують підтримувати регулярний контакт з президентом України Володимиром Зеленським через захищений супутниковий телефон, який США надали українському уряду перед вторгненням Росії.

Про це пише CNN із посиланням на поінформованого американського чиновника.

Раніше найбільш безпечний зв'язок відбувався через посольство в Києві. Коли США готувалися до евакуації посольства, оскільки наростали страхи щодо російського вторгнення, яке зараз відбувається, США надіслали телефон, який зараз використовується українською владою.

Захищений телефон дозволяє Зеленському залишатися на зв’язку зі США під час його пересувань, додав чиновник. Зеленський чітко дав зрозуміти, що має намір залишитися в країні, і зараз він переїжджає в кілька місць у Києві, які захищені та безпечні.

Виступ українського президента перед Європарламентом у вівторок, 1 березня, був переданий через відеотрансляцію з непримітної кімнати, прикрашеної лише українським прапором.

За словами чиновника, США надали аналогічний супутниковий телефон міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Телефон вимагає електроенергії, але може працювати від генератора або автомобільного акумулятора, якщо потрібно.

Спочатку українцям знадобилося кілька днів, щоб налаштувати супутникові телефони, оскільки інструкції щодо використання були англійською, а не українською.

Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

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