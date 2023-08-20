Зеленський "випробував" F-16 на авіабазі у Нідерландах – відео

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає сучасні винищувачі F-16.
Президент Україні Володимир Зеленський під час свого візиту до Нідерландів 20 серпня відвідав авіабазу в Ейндховені.
Президентові провели екскурсію авіабазою та показали F-16 – Зеленський навіть посидів у кабіни винищувача.
Так, на відео видно, як Володимир Зеленський по драбині заліз до кабіни F-16, оглянув панель управління та оцінив комфорт винищувача.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.
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