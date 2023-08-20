Зеленський "випробував" F-16 на авіабазі у Нідерландах – відео

Президент Україні Володимир Зеленський під час свого візиту до Нідерландів 20 серпня відвідав авіабазу в Ейндховені.

Президентові провели екскурсію авіабазою та показали F-16 – Зеленський навіть посидів у кабіни винищувача.

Так, на відео видно, як Володимир Зеленський по драбині заліз до кабіни F-16, оглянув панель управління та оцінив комфорт винищувача.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ отримають 42 літаки F-16. Винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.

Зеленський "протестував" F-16

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