Зеленський висловив вдячність росіянам, які намагаються зупинити війну

Український президент відреагував на антивоєнні протести в РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ті громадяни РФ, які виходять на протести проти війни в Україні, борються також і за власну свободу.

Про це він заявив у своєму зверненні до українців у своєму зверненні увечері у вівторок, 8 березня.

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“Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир”, - сказав президент.

Він підкреслив, що українці так само, як і свідомі росіяни, прагнуть закінчити війну за столом дипломатичних переговорів, але вони повинні бути чесними і не спрямованими на задоволення амбіцій Путіна.

“Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Але чесних, предметних, в інтересах людей, а не застарілих убивчих амбіцій”, - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, упродовж вівторка, 8 березня, у Москві та інших містах Росії відбувалися різні антивоєнні акції та мітинги. Зокрема, російські жінки провели траурну акцію з покладанням квітів біля меморіалів Другої світової війни з вимогою вивести збройні сили РФ з України.

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