Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії: де і коли відбудуться перемовини

Президент України ще жодного разу не зустрічався з очільником Бразилії особисто.

Президент України Володимир Зеленський має намір особисто зустрітися з бразильським очильником. Луїс Інасіу Лула да Сілва та Зеленський запланували перемовини у Нью-Йорку в середу, 20 вересня.

Про це повідомили два джерела в бразильському уряді, пише The Guardian.

Як зазначає джерело, Лула "дратує деяких західних лідерів, які підтримують боротьбу України проти Росії, своєю відмовою від нейтральної позиції".

"Президент Бразилії намагається позиціонувати себе як потенційного мирного посередника між Москвою та Києвом, стверджуючи, що деякі країни повинні залишатися "нейтральними", якщо ми хочемо досягти миру", - пише видання.

Тим часом президенти мають зустрітися у Нью-Йорку, в готелі, де зупиниться Лула да Сілва.

Президент України ще жодного разу не зустрічалися з президентом Бразилії особисто, попри те, що лідери країн були присутні саміті G20 у Хіросімі у травні 2023 року.

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