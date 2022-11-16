Зеленський впевнений, що у Польщі впала і вибухнула російська ракета, і надав цього докази

Український президент Володимир Зеленський певен, що на територію Польщі впала саме російська ракета, та навів серйозні аргументи.

Про це глава держави розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада.

"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. Я хочу, щоб ми були справедливими і якщо це було використання нашого ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є", - сказав він.

Зеленський наголосив, що командування Повітряних сил України готове надати усі докази для слідства, аби встановити причини інциденту та винних.

"З 25 ударів по часу співпадає один по території України. У нас серйозні позиції. У нас є фіксація, що та ракета, яка співпадає по часу з тим випадком (вибухом у Польщі - ред.), розірвалася у небі на нашій території. Так, ми не можемо виключати, що через погодні умови якийсь уламок міг полетіти. Головне - діаметр 20 метрів, глибина - 5 метрів. Може бути уламок? Я вважаю, що це була російська ракета, заслухавши доповідь військових", - пояснив він.

Окрім цього, Зеленський вважає, що Україну потрібно допустити на місце інциденту, а також включити українських представників до спільної слідчої групи. За його словами, це буде справедливо.

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Вибух ракети у Польщі: що відомо

У Польщі стався вибух 15 листопада неподалік від кордону з Україною, внаслідок інциденту загинули двоє людей. Польські ЗМІ одразу повідомили, що це могли бути російські ракети.

Лідери Європи припускають, що це була саме російська ракета. Водночас президент США Джо Байден заявив про наявність інформації, яка свідчить, що ця ракета була запущена не з території РФ.

Однак західні політики наголошують, чия б ракета не впала у Польщі, причина цього - російські ракетні удари по Україні. Якою може бути відповідь Росії, у Польщі проводить консультації з партнерами по НАТО у рамках четвертої статті Статуту Альянсу.

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