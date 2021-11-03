Зеленський "загнав Байдена у кут": що пишуть західні ЗМІ про розмову лідерів обох країн у Глазго

Зеленський "загнав Байдена у кут": що пишуть західні ЗМІ про розмову лідерів обох країн у Глазго

У Глазго на екологічний саміт зібралися 120 голів держав і урядів, які вирішують долю планети.

Президент України Володимир Зеленський на королівському прийомі у Глазго поспілкувався з лідером США Джо Байденом. Ініціатором розмови став глава української держави. Західні ЗМІ пишуть, що Зеленський "загнав Байдена в кут", щоб обговорити напружену ситуація з Росією на тлі нарощування військ біля українського кордону.

Про це пише британська газета Daily Mail.

За інформацією видання, у розкладі зустрічей президента США Байдена розмова із Зеленським не була запланована. Президент України, який перебував на прийомі у шотландському Глазго, скористався нагодою, аби обговорити конфлікт на Донбасі. Зокрема, вони розмовляли про нове скупчення військ РФ біля кордону з Україною, яке знову викликало занепокоєння щодо намірів Москви в регіоні.

Про те, що розмова відбувалася, Зеленський опублікував допис у Twitter, написавши: "Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні".

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. continues to support territorial integrity and reforms in . pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Як зауважує британська газета, Вашингтон був важливим союзником Києва відтоді, як Росія анексувала Крим у 2014 році, що спричинило конфлікт між українськими військами та сепаратистами. Також у виданні запевняють, що в Америки є відео, на якому видно, як російські військові потяги та колони везуть танки та ракети до українського кордону. Пентагон заявив, що стежить за нарощуванням військ.

Розмову Байдена та Зеленського, як пише газета, підтвердив високопосадовець адміністрації США. " Я можу підтвердити, що вони говорили на прийомі вчора ввечері, і президент Байден підтвердив нашу давню підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – сказав чиновник DailyMail.

Зауважимо, президент Росії Володимир Путін відмовився відвідати глобальний кліматичний саміт COP26.

Нагадаємо, Головне управління розвідки (ГУР) України уточнило інформацію про перекидання російських військ до українського кордону. За їхньою інформацією, станом на 1 листопада біля українського кордону та на окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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