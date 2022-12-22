Зеленський закликав Конгрес притягнути Росію до відповідальності: деталі

Він закликав конгресменів посилити санкції, "щоб Росія відчула, наскільки руйнівною є її агресія".

Президент Володимир Зеленський закликав членів Конгресу США посилити санкції проти Росії та "притягнути терористів до відповідальності за агресію".

Про це він сказав у своєму виступі у залі Конгресу.

Зеленський зазначив, що президент США Джо Байден підтримав його мирний план з 10 пунктів і додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації цього плану.

"Нам потрібен мир. Україна вже запропонувала пропозиції, які я щойно обговорював з президентом Байденом, нашу формулу миру — 10 пунктів, які мають і повинні бути реалізовані для нашої спільної безпеки. Радий поділитися тим, що президент Байден сьогодні підтримав нашу мирну ініціативу. Кожен з вас, пані та панове, може допомогти в реалізації, щоб гарантувати, що американське лідерство залишатиметься твердим, двопалатним і двопартійним", – сказав глава держави.

Він закликав конгресменів посилити санкції, "щоб Росія відчула, наскільки руйнівною є її агресія".

"Справді, у ваших силах допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розпочав цю неспровоковану злочинну війну. Давайте це зробимо. Нехай терорист несе відповідальність за агресії та відшкодувати всі збитки, завдані цією війною", – зазначив він.

Нагадаємо, що президента Зеленського зустріли у Конгресі гучними оплесками. У своєму виступі він сказав, що наступного року у війні з Росією наступить перелом.

Також глава держави запевнив Конгрес, що Україна не здасться і розповів, як українці святкуватимуть Різдво.