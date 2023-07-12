Зеленський закликав країни НАТО приєднатись до пакету гарантій безпеки для України

Україна потребує дієвих гарантій безпеки на шляху до членства в Альянсі.

Поки Україна не є членом НАТО, країни-учасники Північноатлантичного Альянсу повинні приєднатися до пакету гарантій безпеки для нашої держави.

Про це говорив президент Володимир Зеленський під час виступу на Раді Україна — НАТО у середу, 12 липня.

“Поки ми йдемо до членства в НАТО, Україна потребує дієвих гарантій безпеки – саме на шляху в Альянс. Зараз маємо відповідний пакет гарантій, і я прошу вас підтримати та приєднатись до нього”, - заявив він.

Український президент також підкреслив, що Рада Україна – НАТО повинна стати інструментом інтеграції, а не просто партнерства.

“Наразі зафіксовано, що на шляху до членства України в НАТО не буде потрібно Плану дій щодо членства. І це справедливо. Дякую вам за це визнання”, - сказав Зеленський.

Також український лідер звернув увагу на формулювання щодо “умов” для України, щоб отримати запрошення в НАТО.

“Абсолютна більшість наших людей розраховує на конкретику щодо цих умов. Ми сприймаємо їх саме як безпекові умови. Ми розуміємо, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна. Але потім це буде наша спільна сила – коли Україна приєднається до Альянсу”, - наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розуміє нетерпіння Києва через відсутність графіків вступу до НАТО. Втім, що стосується членства - то тут мають бути виконані умови.

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