"Не треба балансувати між Україною та РФ": Зеленський закликав Шольца до більш впевненої підтримки Києва

"Не треба балансувати між Україною та РФ": Зеленський закликав Шольца до більш впевненої підтримки Києва

Український президент Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та його уряд більш впевнено ухвалювати рішення щодо підтримки України.

Глава держави наголосив, що не можна намагатися допомагати Україні і водночас підтримувати відносини з країною-агресоркою Росією.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню ZDF.

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"Нам потрібно, щоб канцлер Шольц запевнив нас, що Німеччина підтримає Україну", - підкреслив глава держави.

Він також подякував німецькому народу за допомогу Україні. Він вважає, підтримка німців відчувається значно більше, ніж з боку уряду країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає звинувачення на свою адресу, що він затягує постачання обіцяної зброї Україні. Він пояснив, його країна досі не відправила озброєння, оскільки українських військових потрібно навчити користуватися ним, чим ФРН зараз займається.

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