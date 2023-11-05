Зеленський закликав світ надати Україні допомогу, без якої важко "зробити крок вперед"

Президент Володимир Зеленський повторив свої заклики до збільшення систем протиповітряної оборони від США, зазначивши, що Україні особливо потрібні безпілотники, які можуть атакувати та збирати розвідувальні дані. За його словами, Україна почала виробництво деяких безпілотників, але потребує більше. Без такої допомоги українцям важко "зробити крок вперед".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю в програмі "Meet the Press" телеканалу NBC News.

"Нам потрібно зберегти нашу країну. Тому один із шляхів – це спільне виробництво ППО", – сказав Зеленський.

"Зима – дуже складний період": президент – про нагальну потребу України

"Але протягом цього часу, під час нашого спільного виробництва, наше повідомлення світові, Сполученим Штатам, Європі, Азії: надати нам деякі системи ППО, просто використовувати їх, просто орендувати їх, орендувати у цей період, особливо взимку... Зима – це дуже складний період", – сказав президент.

Адміністрація Байдена вже звернулася до Конгресу з проханням про виділення Україні грошової допомоги, але вона стикається з протидією через різке зниження готовності республіканців Палати представників продовжувати підтримувати країну.

"Якщо Росія всіх нас уб’є, вони нападуть на країни НАТО"

За словами чинного та колишнього високопоставлених чиновників США, які знайомі з дискусіями між урядами США, Європи та України щодо можливих мирних переговорів про припинення війни, серед багатьох лідерів уряду США існує занепокоєння тим, що конфлікт привертає менше уваги світу через війну Ізраїлю та ХАМАС.

Зеленський наголосив на важливості підтримки союзників, оскільки Київ захищає "спільні цінності", такі як демократія.

Альтернатива, за його словами, занадто небезпечна.

"Якщо Росія всіх нас уб’є, вони нападуть на країни НАТО, а ви пошлете своїх синів і дочок. І це буде — вибачте, але ціна буде вищою (...) Дуже важливо не втратити волю, не втратити цю сильну позицію, не втратити свою демократію", – заявив він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський також заявив, що РФ відіграє свою роль у війні на Близькому Сході та спонсоруванні ХАМАСу.

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