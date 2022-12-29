Зеленський закликав Вашингтон постачати сучасні танки та літаки, але Байден залишився непохитним, — Politico

Війна в Україні стане новим складним випробуванням у 2023 році для Заходу. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США просив у глави США Джо Байдена надати Україні сучасні танки та літаки. Але позиція Вашингтона щодо цього питання не змінилася.

Про це пише Politico.

"Головним пріоритетом Зеленського залишається збільшення кількості зброї, боєприпасів та обладнання для України. Він повторив свій заклик під час візиту до США — попросив Байдена надати нашій країні більше сучасного озброєння. Байден залишився непохитним по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачів", — повідомляє джерело.

Водночас Байден погодився почати постачання систем ППО Patriot і нових високоточних бомб, що ще кілька тижнів тому вважалося неможливим.

Видання додає, що у США тривають дискусії щодо постачання сучасної військової техніки в Україну, оскільки такий крок може спровокувати ескалацію конфлікту і призведе до затягування термінів потенційних переговорів. Але після передачі Patriot США вже 2023-го можуть переглянути свою позицію щодо того, яку зброю вони вважають "ескалаційною".

Додамо, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав візит Зеленського до США дуже успішним.

Про це він заявив в інтерв'ю ведучій ТСН, телемарафону та ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

Нагадаємо, 21 грудня, очільник США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot.

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