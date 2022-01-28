"Навіщо нам "потім": Зеленський закликав країни вже зараз вводити санкції проти Росії

За словами Зеленського, це необхідно робити, аби не чекати подальшої ескалації з боку Росії.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ закликав Захід та США не чекати і вводити превентивні санкції проти Росії зараз, аби запобігти подальшій ескалації.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ 28 січня.

"Що таке санкції після? Це питання також не тільки до президента США. У мене немає ніяких питань до нього, про це говорить Європа. Є багато речей, які можна робити превентивно, щоб недопускати ескалації з боку Росії. Ми говоримо про безпекові гарантії. Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні говорити про це питання глибше. Я знаю, що це питання не подобається багатьом чи деяким членам НАТО, але ми прагнемо конкретики, ми на щось повинні розраховувати", - сказав Зеленський.

Очільник держави наголосив, що введення санкцій превентивно необхідно для захисту наших кордонів. "Незважаючи на те, коли ми будемо в НАТО чи не будемо, це на жаль, не від нас залежить, але ми точно розвиваємо нашу армію. Ми повинні це робити, ми повинні себе захищати. Ми точно це розуміємо, що якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі. І коли ти захищаєш себе сам, коли ти сам на сам з дуже непростою державою, ти запитуєш, що таке санкції після? Для кого вони адресовані? Вони стосуються України. А потім, як всі говорять буде повномасштабна війна", - зазначив очільник України.

Також Зеленський пояснив, чому Україна вимагає запроваджувати санкції проти РФ превентивно. Він наголосив, що фінансові обмеження потрібно для стримання повномасштабної агресії та захист країн ЄС.

"Це говорить про стримання повномасштабної агресії та захист країн ЄС. Але це не можна робити за рахунок нашої держави. У нас 15 тисяч загинуло, а багато країн обговорюють санкції після. Я вважаю, що це нечесно. І ось про це я говорю. Скажіть причини: ми не в НАТО і ніколи там не будемо. І це я до багатьох членів Альянсу. Хтось говорить, що якби не ця держава, ми вас підтримуємо. Хтось говорить інше – коли всі підтримають – ми також підтримаємо. Навіщо нам говорити про майбутнє. У нас ризики в сучасному", - наголосив Зеленський.

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