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Зеленський запропонував Туреччині допомогу у подоланні наслідків масштабного землетрусу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський запропонував Туреччині допомогу у подоланні наслідків масштабного землетрусу

Фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський висловив співчуття Туреччині через руйнівний землетрус.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу потужного землетрусу, що стався на південному сході Туреччини та запропонував допомогу у подоланні наслідків.  

Про це глава держави написав у Twitter.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Землетрус у Туреччині

У Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8. За останніми даними, понад 300 людей загинули, під завалами продовжується пошук зниклих. У країні оголошено тривогу четвертого рівня, що включає заклик до міжнародної допомоги.

Губернатор Газіантепа Давут Гюль зазначив, що після землетрусу по всьому місту зруйнувалася 531 будівля. За даними Геологічної служби США, цей землетрус вважають найсильнішим у Туреччині від 1939 року. 

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Дата публікації
Перегляди
782
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