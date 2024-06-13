Зеленський заявив про можливість діалогу з Китаєм, але назвав умови

Якщо Китай має свій погляд на те, як можна досягти завершення війни, то він може підготувати альтернативну формулу миру.

Якщо Китай має альтернативний погляд на мирний план, то він може підготувати свою формулу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із президентом США Джо Байденом 13 червня.

Зеленський пояснив, що всі добре ознайомлені з його мирним планом та нагадав, що він є відкритим для всіх.

Він зауважив, що мирний план України спирається на хартію ООН, принципи територіальної цілісності та суверенітету, продовольчої безпеки, а також ядерної безпеки.

"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, то він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість діалогу", - сказв президент.

Тим часом в МЗС Китаю запевняють, що мирний план Пекіна вже підтримали 45 країн. Представники КНР не будуть присутні на Саміті з мирного плану для України 15-16 червня, адже лобіюють перед урядами інших держав свій альтернативний план. Про це заявили 10 дипломатів, один із яких назвав кампанію Пекіна "прихованим бойкотом" глобальної зустрічі у Швейцарії.