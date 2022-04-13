Зеленський закликав внести російську нафту до санкційного пакету та повністю заблокувати банки РФ

Він закликав під час затвердження нового, дуже важливого санкційного пакету проти Російської Федерації на рівні ЄС захищати необхідність повного блокування російських банк

Сьогодні, 14 квітня, під час свого звернення до парламенту Естонії, президент України Володимир Зеленський закликав нарешті внести нафту до санкційного пакету.

"Потрібне ембарго на рівні всього Європейського Союзу", - заявив він.

Також він запросив естонських фахівців приєднатися до роботи спільної групи, яка створена для розслідування воєнних злочинів російської армії на території незалежної України.

Технічна й експертна підтримка є незамінною зараз, коли кількість воєнних злочинів сягає вже десятків тисяч, зазначив Зеленський.

"Це розстріли мирних людей, це катування, ґвалтування, підрив лікарень, бомбардування пологових будинків, спалення складів з їжею, артилерійські обстріли укриттів, у яких – і вони про це знали, я ще раз підкреслюю, – ховаються діти... Немає такого злочину, який не скоїли б російські солдати за 49 днів цього вторгнення", - сказав він.

Він також додав, що усі ці воєнні злочини в Україні обов'язково буде розслідувано та встановлено всіх винних.

"Скільки б часу нам не знадобилося на це. Але якщо ми будемо робити це спільно з вами, спільно з іншими європейськими державами, ми зможемо зробити це значно швидше", - додав президент.

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