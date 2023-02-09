Зеленський заявив, що розвідка перехопила план Росії з руйнування політичної ситуації в Молдові

Йдеться про документ, де вказаний план дій, аби зламати Молдову, її демократичний порядок і встановити контроль над нею.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка держави перехопила план Росії щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Йдеться про знищення демократичного порядку Молдови та захоплення влади.

Про це глава держави розповів на спецзасіданні Євроради 9 лютого.

Зеленський передав ці дані президентці Молдови Маї Санду.

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"Проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", – поінформував президент України.

Водночас він зазначив, що невідомо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови.

"Але ми побачили, що вони збираються робити і ми впізнали у цьому саме те, що вони (росіяни ­– ред.) вже намагалися робити проти України і проти інших держав, зокрема, у Європі. Нічого нового", – додав Зеленський.

Нагадаємо, на початку січня ексміністр оборони Румунії Василе Дінку заявив, що Росія атакує Молдову зсередини, і 2023 року росіяни проводитимуть дії з дестабілізації цієї держави, аби зупинити її проєвропейський курс.

В середині січня Санду заявила, що якби Росії вдалося втілити план щодо окупації півдня України, то через кілька днів після цього окупанти були б уже в Кишиневі. Президентка також повідомила, що Молдова вживає кроків, щоб покращити власний захист та посилити оборонний сектор.

Згодом Санду попросила союзників зміцнити можливості ППО Молдови, заявивши, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у "Придністров’ї", щоб дестабілізувати решту країни.

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