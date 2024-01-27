“Зеленський зможе обстрілювати Москву”: у Німеччині “подруга Путіна” відзначилася скандальними заявами

У суботу, 27 січня, німецька політикиня Сара Вагенкнехт на першому з'їзді своєї партії у Берліні різко розкритикувала постачання Німеччиною озброєнь Україні для захисту від російської агресії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, лідерка "Альянсу Сари Вагенкнехт” (BSW), яку називають “подругою Путіна”, звинуватила очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца в тому, що він "вимагає передати Україні німецькі крилаті ракети TAURUS, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву".

Також читайте Зброї буде більше: що передасть Німеччина Україні цього року

Сара Вагенкнехт вважає, що постачання Україні озброєнь лише затягують війну, та вимагає розпочати мирні переговори між Києвом та Москвою без жодних попередніх умов. Вона цинічно називала війну “бізнесом”, в якому йдеться “про сировину, про сфери впливу і завжди про продаж озброєнь”.

“Як свого часу щодо афганського Гіндукуша говорили, що там захищається і наша свобода, так і зараз в ім'я нашої свободи повинні далі страждати і вмирати українці, а ми постачаємо їм озброєння для досягнення перемоги, в яку більше не вірять навіть самі українські генерали”, - заявила політикиня.

Сара Вагенкнехт також вважає, що західні санкції шкодять не Росії, а Німеччині, та критикує Шольца за відмову купувати “екологічний” російський трубопровідний газ. При цьому лідерка BSW чомусь промовчала про те, що ніяких санкцій проти російського трубопровідного газу немає, а Росія з власної ініціативи припинила його постачання до Німеччини.

Хто така Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт – ветеранка німецької політики, народжена у родині німкені та іранця. Вона виросла у Східній Німеччині і 1989 року вступила у марксистсько-леніністську Соціалістичну єдину партію, яка правила у соціалістичній Німецькій демократичній республіці. З часу утворення традиційно проросійської партії Die Linke у 2007 році Вагенкнехт була її найпомітнішою фігурою.

23 жовтня у Берліні разом з кількома однодумцями Вагенкнехт заявила журналістам про створення асоціації, яка носитиме її ім’я – "Альянс Сара Вагенкнехт – за розум і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht, скорочено – BSW).

Нагадаємо, у Німеччині з'явиться ще одна політична партія – "Союз цінностей" (WerteUnion), яка готова співпрацювати з "Альтернативою для Німеччини" – AfD (націоналістична та право-популістська політична партія Німеччини).

Читайте також: