Зеленський зробив гучну заяву перед представленням мирного плану: що сказав президент на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву напередодні представлення мирного плану України під час зустрічі з президентом США Джо Байденом 26 вересня. Зокрема, український президент заявив, що в ООН неможливо справедливо вирішувати питання війни та миру, оскільки Росія користується правом вето і Організація Об'єднаних Націй безсила зупинити війну, проте це може зробити українська формула миру.

Про це йшлося у промові Зеленського під час його виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

"На жаль, в ООН неможливо по-справжньому і справедливо вирішувати питання війни та миру, оскільки занадто багато залежить від Ради безпеки, від права вето. Коли агресор користується правом вето, ООН безсила зупинити війну. Але формула миру може це зробити. І ще раз: у ній немає права вето. Тому це найкраща можливість для миру", – сказав президент під час виступу.

Про формулу миру

Під час промови Зеленський переконував, що формула миру є найкращою можливістю для панування справедливості, адже українці ніколи не приймуть, що Україні може бути нав'язане колоніальне минуле замість миру.

"Коли хтось пропонує альтернативи, половинчасті плани врегулювання, так звані "набори принципів", то не лише ігнорує інтереси і страждання українців, які найбільше постраждали від війни, не лише ігнорує реальність, але також дає Путіну політичний простір продовжувати війну", – зазначив президент.

Він додав, що його формула миру як глобальна ініціатива існує вже два роки.

"І, можливо, хтось хоче Нобелівську премію за їхню політичну біографію про "заморожене перемир’я" замість реального миру, та єдиною винагородою від Путіна у відповідь буде більше страждань і катастроф", – сказав Зеленський.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти: війна закінчилася. Це – формула миру. Яка з її частин може бути неприйнятною для будь-кого, хто дотримується Статуту ООН?" – додав він.

Основні пункти плану досягнення миру

"Ми повинні відновити ядерну безпеку, використання енергії як зброї має припинитися, ми повинні гарантувати харчову безпеку, ми повинні повернути додому всіх наших захоплених солдатів і цивільних, ймовірно, депортованих до Росії", – зазначив президент.

Він наголосив на необхідності дотримання статуту ООН і гарантування права України на територіальну цілісність і суверенітет.

"Так, як ми це робимо для кожної іншої держави... Ми повинні вивести російські окупаційні війська, що покладе край бойовим діям в Україні. Ми повинні притягнути винних у воєнних злочинах до відповідальності. Ми повинні зупинити екоцид… Ми не повинні допустити другого або подібного до цього російського вторгнення", – додав Зеленський.

Про знищення інфраструктури України

Також Володимир Зеленський наголосив, що РФ знищила всю теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру України. Тож через російські атаки по інфраструктурі мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку.

"Росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі РФ знищила всю нашу теплорозподільну та теплогенераційну інфраструктуру. Потенційно мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін", – сказав він.

"Уявіть країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою": як Путін спонукає Україну до "миру"

За словами Зеленського, зокрема знищенням української енергосистеми очільник кремля Володимир Путін хоче спонукати Україну до так званого миру.

"Уявіть, будь ласка, вашу країну зі зруйнованою на 80% енергосистемою. З такими масштабами руйнувань – що це буде за життя?" – сказав президент України з трибуни ООН.

Нагадаємо, в середу, 25 вересня, Володимир Зеленський виступив із промовою на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. 26 вересня він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить йому мирний план України.

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