Після зустрічі з Ердоганом Зеленський зробив заяву про продовольчу безпеку – про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні 11 липня.

Про це повідомив президент України.

Зеленський висловив вдячність за очільнику Туреччини за непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу", – сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна готуватиметься до проведення в Туреччині конференції, присвяченій продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.

Нагадаємо, під час саміту у США президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України. Деталей він поки не додав.

Читайте провідні новини дня: