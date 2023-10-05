Зеленський зустрівся із прем’єр-міністеркою Італії: про що говорили

Глава держави Володимир Зеленський під час робочого візиту до Іспанії, 5 жовтня, провів зустріч із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Зазначається, що Зеленський розповів Мелоні про актуальну ситуацію на фронті та наступальні операції сил оборони України з метою деокупації українських земель. Зокрема, йшлося про гостру потребу російської армії у тривалій паузі в бойових діях.

Глава держави подякував очільниці італійського уряду за солідарність і всебічну підтримку України в протидії російській агресії.

"Будь-яке послаблення військової допомоги Україні сприятиме посиленню окупантів і повторним спробам захопити нові українські території" – мовиться у повідомленні.

На тлі підготовки наступного оборонного пакету від Італії лідери обговорили питання військової підтримки України, зокрема посилення української ППО для захисту мирних людей і зернової інфраструктури.

"Окремо обговорювалися питання укладення двосторонньої угоди між Україною та Італією про безпекові гарантії на базі Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, ухваленої на саміті НАТО у Вільнюсі", - розповіли у Зеленського.

Візит Зеленського до Іспанії та нові заяви

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прибув до іспанського міста Гранада для участі в саміті Європейського політичного співтовариства. Там він вже зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави Володимир Зеленський закликав партнерів надати більше ППО, оскільки взимку очікується "багато атак" з боку РФ як дронами, так і ракетами.

Крім того, Зеленський заявив, що у країні-агресорці РФ планують заморозити війну в Україні, щоб відновити військовий потенціал до 2028 року.

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