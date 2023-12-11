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Зеленський зустрівся в США з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном: стали відомі подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський зустрівся в США з Ллойдом Остіном та Чарльзом Брауном: стали відомі подробиці

Президент України Володимир Зеленський

Учасники зустрічі обговорили розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Спілкування відбулося у  Національному університеті оборони США.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський вкотре наголосив, що Україна не пробачить Росії повномасштабну загарбницьку війну і пояснив неможливість компромісу з Путіним

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Дата публікації
Перегляди
278
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