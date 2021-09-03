Зеленський зустрівся з гендиректором Apple: Федоров розповів, які проєкти обговорили

За словами міністра, попросили компанію прискорити відкриття Apple Store в Україні.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та його заступник Олександр Борняков зустрілись з генеральним директором Apple Тімом Куком і його командою.

"У самому серці зародження техгіганта — у місті Купертіно — обговорили роботу над спільними проєктами. Вкотре усвідомив, що ціннісно і візійно команда Мінцифри дуже схожа з Apple", - написав Федоров на сторінці у Facebook.

За словами міністра, Україна разом з Apple працює над тим, щоб усі сервіси компанії були доступні українцям. Серед спільних проєктів, які обговорили:

локалізація голосового помічника Siri – працюємо над тим, щоб Siri говорила українською.

ЕКГ у Apple Watch — зовсім скоро сервісом зможуть користуватись й українські користувачі.

Можливість побудови компанією Apple датацентру для сервісів iCloud в Україні. За прикладом того, який був побудований у Данії.

Apple Music — запропонували компанії створити саме українську музичну редакторську команду, як в інших країнах, — Німеччині, Франції тощо.

Співпраця в напрямі перепису населення. Apple вже має успішний кейс з проведенням перепису населення в одному зі штатів. Хочемо перейняти досвід і використовувати інноваційні підходи та залучати діджитал-інструменти.

Можлива співпраця в напрямі освіти з програмування для школярів, в університетах, серед ветеранів, у сфері охорони здоров'я, для комп'ютеризації шкіл та вчителів на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.

"Разом з президентом презентували проєкт Дія City — найкращу податкову систему для IT в світі. Також поділилися досвідом впровадження перших у світі цифрових паспортів у Дії. Показали наш мобільний застосунок Дія команді Apple, який їм сподобався. Також попросили компанію прискорити відкриття Apple Store в Україні", - резюмував Федоров.

Нагадаємо:

Окрім зустрічі з Тімом Куком, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із засновником компаній SpaceX й Tesla Ілоном Маском та засновником Amazon Джефом Безосом.

із засновником компаній SpaceX й Tesla Ілоном Маском та засновником Amazon Джефом Безосом. Крім того, Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами Стенфордського університету.

Новини світу: Зеленський зустрівся із Тімом Куком та побував у Стенфордському університеті

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