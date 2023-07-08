Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм у Стамбулі: подробиці (фото, відео)

Володимир Зеленський та Патріарх Варфоломій обговорили, зокрема, формулу миру та депортацію українських дітей Росією.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Стамбула зустрівся Патріархом Варфоломієм. Володимир Зеленський поінформував Вселенського Патріарха про ситуацію на фронті та депортацію українських дітей.

Володимир Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм у Стамбулі, у соборі Святого Георгія. / Фото: Володимир Зеленський

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Під час зустрічі президент України висловив подяку Його Всесвятості за непохитну підтримку нашої країни, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.

"Я хочу подякувати Його Всесвятості. Сьогодні важливий день – наша боротьба триває вже 500 днів – із моменту повномасштабного вторгнення. Ми тут отримали підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні. Говорили про формулу миру, про повернення полонених, повернення наших діточок", - заявив Зеленський.

Вселенський Патріарх відзначив важливість досягнення миру в Україні.

"Вселенський Патріархат як Матір-церква всіх православних в Україні завжди перебуває на їхньому боці. Хочу побажати, щоб повернулися всі полонені й усі діти, які зараз перебувають далеко від своїх домівок", – сказав Патріарх Варфоломій.

У соборі Святого Георгія також відбувся поминальний молебень за жертвами війни в Україні.



"Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей", - сказав президент Зеленський.

У Стамбулі відбувся поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

У Стамбулі відбувся поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

У Стамбулі відбувся поминальний молебень за жертвами війни в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом пріоритетним питанням була допомога країни у поверненні з російського полону українських громадян.

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