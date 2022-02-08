Зеленський звільнив посла України в Польщі Дещицю і призначив нового

Зеленський звільнив посла України в Польщі Дещицю і призначив нового

Андрій дещиця обіймав посаду посла у Польщі більше ніж 7 років.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Надзвичайного і повноважногго посла України в Польщі Андрія Дещицю і призначив на його місце нового.

Відповідні укази №43-44 голови держави з'явилися на сайті Офісу президента 8 лютого.

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Указом №43 Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща. Іншим указом №44 український лідер призначив на його місце Василя Зварича.

"Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", - йдеться в документі.

Відомо, що Андрій Дещиця обіймав посаду посла України в Польщі понад 7 років. Він був призначений на цю посаду від 13 жовтня 2014 року. До цього Дещиця недовго - 27 лютого 2014-19 червня 2014 - виконував обов'язки міністра закордонних справ України.