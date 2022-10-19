Зеленський звільнив посла в Казахстані, який заявляв про необхідність "убити якнайбільше росіян"

Український посол в Казахстані, який став фігурантом дипломатичного скандалу, позбувся своєї посади.

У вівторок, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Надзвичайного на Повноважного посла в Казахстані Петра Врублевського, який отримав небажаний статус через свої недипломатичні висловлювання.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

У тексті документу не уточнюється причина звільнення.

Відомо, що раніше Петро Врублевський став фігурантом дипломатичного скандалу, коли на прохання прокоментувати ситуацію в Україні заявив: “Намагаємося вбити якнайбільше їх [росіян]. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям”.

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Ця заява викликала негативну реакцію з боку міністерства закордонних справ Казахстану.

“До української сторони було доведено про неприйнятність висловлювання Петра Врублевського, який зачіпає почуття казахстанців, особливо етнічних росіян. Українській стороні також було заявлено про невідповідність подібних висловлювань із роботою посла”, - повідомив офіційний речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова обізвала посла України в Казахстані Петра Врублевського "войовничим русофобом" за його висловлювання про вбивство росіян і заявила, що Казахстан обіцяв його вислати з країни, але не дотримав свого слова.

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