Зеленського робитимуть винним у провалі нереалістичної миротворчої місії Трампа – Портников

Президент США Дональд Трамп не вміє й не бажає визнавати свої помилки та поразки. Тому зараз, коли дедалі очевиднішим стає крах його амбітних планів швидко закінчити війну в Україні й отримати лаври миротворця, він спробує перекласти відповідальність за свої невдачі на когось іншого.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

"Що робити, коли мова йде про справжнє політичне фіаско і розуміння того, що Путіна так просто не обіграти? Потрібно шукати винного, адже амбітний американський президент ніколи не визнавав власних помилок. І зараз ухвалено рішення зробити винним у провалі абсолютно нереалістичної місії Дональда Трампа президента Володимира Зеленського. Ну, а якщо до цього додати особисту антипатію, яку Трамп має до Зеленського, то все стає на свої місця. Завдання та цілі американського президента стають очевидними", – зазначив журналіст.

За його словами тепер залишається одне питання – що Трамп робитиме з Росією і як будуватиме свої стосунки з Кремлем, який "відверто насміхається над ним" і насправді зводить нанівець всі зусилля Трампа створити собі "образ миротворця".

"Можна скільки завгодно лаяти Зеленського, називати його диктатором, докоряти, що той не цінить допомоги США, говорити про авторитарні амбіції українського президента, вимагати провести вибори… Все це зрозуміло, але що робити з Путіним, якщо він не погоджується на пропозиції Трампа і вважає, що сам президент США зрештою має погодитися на всі максималістські російські умови закінчення війни?" – зауважив Портников.

На думку журналіста, умови, які висуває РФ, не зупиняться на повному поглинанні України. Насправді Кремль має на меті перетворити Російську Федерацію на "справжнього політичного, а, можливо, й економічного у майбутньому гегемона Європи".

Нагадаємо, Фіцо слідом за Трампом напав на Зеленського і звинуватив його у бажанні продовжувати війну. Прем'єр Словаччини фактично виправдав російську агресію проти України та заявив, що український президент не хоче провести вибори.

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