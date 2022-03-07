"Проявив мужність і хоробрість": Зеленського відзначено найвищою державною нагородою Чехії — орденом Білого Лева

Чеський президент оголосив про таке рішення на урочистій церемонії вручення нагород.

Президент Чехії Мілош Земан вирішив задовольнити пропозицію про нагородження вищою державною нагородою президента України Володимира Зеленського. Українського лідера було відзначено за те, що він не покинув країну і продовжує захищати її під час російської агресії.

Як повідомляє видання iDnes, церемонія нагородження орденами Білого Лева відбулася увечері в понеділок, 7 березня, у резиденції президента Чехії - Празькому граді.

“Один з наших депутатів виступив з пропозицією нагородити президента України Зеленського найвищою чеською нагородою, і я вирішив виконати цю пропозицію. Це тому, що український президент проявив мужність і хоробрість. І хоча Сполучені Штати запропонували його евакуювати, він залишився в столиці своєї країни, звідки керує її обороною”, – сказав чеський президент Мілош Земан, який раніше займав відверто проросійську позицію.

Через давнішу прихильність Земана до політики Кремля частина запрошених на церемонію нагородження не прибула до Празького граду. Однак, на сьогодні глава чеської держави цілком на стороні України.

У своєму виступі він наголосив, що біля чеського кордону точиться “війна, викликана агресією Росії проти України”.

“Я вважаю, що важливо скористатися цією можливістю, щоб згадати про народ України. Тому ми запросили вас допомогти українським біженцям у запрошенні на цю зустріч”, – додав Земан.

Через російську агресію в Україні гостей вечірньої церемонії закликали підтримати фінансово Україну, а над Празьким Градом було піднято український прапор та пролунав гімн України.

Орден Білого Лева було започатковано у 1922 році. Ним нагороджують, зокрема, іноземних громадян — видатних політичних та громадських діячів, представників міжнародних організацій за заслуги перед державою. Орден являє собою п'ятикутну зірку, яка на кінці має потрійні розгалуження із золотими кульками, виготовлена з гранатово-червоної емалі. У центрі зірки — сріблястий чеський лев. Між окремими рукавами зірки - золоте листя липи. На аверсі — державний герб Чеської Республіки та синій напис “Правда перемагає”.

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Зазвичай, церемонія вручення відбувається 28 жовтня, але через пандемію COVID-19 у 2020 та 2021 роках її двічі переносили. Цього року вона приурочена до річниці народження першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Серед тих, хто отримав цього року Орден Білого Лева - актриса Іржіна Богдалова, колишній посол в Росії Володимир Ремек, ветеран Другої світової війни Милослав Масопуст, ексміністр охорони здоров’я Роман Примула та співак Карел Готт.

Нагадаємо, у понеділок, 7 березня, послиня України у США Оксана Маркарова одержала для президента Володимира Зеленського медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав керівник Президентської фундації Рейгана Фредерік Раян.

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