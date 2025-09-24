Володимир Зеленьский та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

У американській політиці щодо України знову стався крутий поворот. Коментарі президента США Дональда Трампа, що часто змінюються, вже не дивують. У вівторок Трамп припустив, що Україна може повернути всі окуповані території, що суперечить його попередній позиції, коли він заявляв, що Україні варто поступитися землею.

Про це пише CNN.

Новий поворот: чому він важливий?

Трамп, який є одним із найвпливовіших голосів у світі щодо найбільшої європейської війни з 1940-х років, знову здивував своєю позицією. Його нова заява має як позитивні, так і негативні сторони.

На перший погляд, це хороша новина для України. Трамп визнає героїзм українського народу та підтримує їхню мету повернути всі окуповані території. Він також підтримує надання Україні американської зброї через НАТО та підкреслює економічну слабкість Росії.

Однак, є й інший бік. Трамп більше не наполягає на негайному завершенні війни, а вважає, що вона може тривати, поки Україна не поверне всі землі. Це створює нереалістичні очікування, враховуючи кадрові проблеми та повільні територіальні втрати, з якими стикається Україна.

Аналіз ситуації

Заяви Трампа викликали реакцію Кремля, де заявили, що російські війська все ще мають успіх. Трамп базує свої висновки на можливій економічній слабкості Росії. Хоча удари по російській інфраструктурі, зокрема нафтопереробних заводах, можуть мати певний вплив. Кремль може витримати цей тиск. Для Путіна це екзистенційна війна, і він не відступить, навіть якщо економіка буде під загрозою.

Трамп, схоже, змінив свою думку після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією в регіоні. Він натякнув, що НАТО може збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, що є доволі радикальною ідеєю. Коли його запитали, чи довіряє він Путіну, він відповів, що дасть відповідь «приблизно через місяць», що залишає простір для невизначеності.

Нова позиція Трампа повертає Україну до реальності. Хоча вона підтримує амбіції України, вона не пропонує конкретного шляху до перемоги. Політика Трампа залишається непередбачуваною, коливаючись між підтримкою союзників і незрозумілою довірою до Путіна. Кремль уважно стежить за цією поведінкою, і, ймовірно, вважає, що у них є ще принаймні місяць, щоб почекати та побачити, чи не зміниться ситуація знову.

Нагадаємо, 23 вересня у США відбулися переговори лідера Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Після завершення зустрічі журналістка ТСН Ольга Кошеленко в прямому ефірі на YouTube-каналі ТСН запитала у Зеленського, як завершилися переговори.

Також нещодавня заява Дональда Трампа про те, що Україна може повернути всі окуповані території, стала справжнім сюрпризом для багатьох політичних оглядачів. Цей зсув у позиції є результатом не випадковості, а зростання суб’єктності України.