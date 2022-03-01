Зеленському аплодували стоячи та привітали його з підписанням заявки на вступ до ЄС — засідання Європарламенту

Зеленському аплодували стоячи та привітали його з підписанням заявки на вступ до ЄС — засідання Європарламенту

Представникам нашої країни, а також нашому народу аплодували стоячи.

Під час виступу у Європарламенті депутати привітали президента України Володимира Зеленського, котрий напередодні підписав документ про вступ до ЄС. Представникам нашої країни, а також нашому народу аплодували стоячи.

“Президенте, дякую за те, що показали всьому світові. Дякую, що встали і дали відсіч. Дякую, що нагадали про небезпеку. Історія надихає нас, громадяни віддають найцінніше, що у них є, та зупиняють танки. Жінки з автоматами. Усі ті, хто жив в окупації, знають, скільки коштує свобода. Ми визнаємо європейську перспективу України. У зв’язку з чим ми вітаємо заявку українського президента на вступ до ЄС”, — повідомила під час засідання представник Європарламенту.

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