"Зеленському хтось дає погані поради": в адміністрації президента Польщі зробили припущення

Марчин Пшидач зазначив, що розрив будь-якого партнерства з союзниками не буде в інтересах України.

Керівник офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Марчин Пшидач заявив, що виступ президента Володимира Зеленського в ООН викликав критичну реакцію не лише Польщі, а й інших держав.

Про це Пшидач сказав в ефірі Radio ZET.

Минулого вівторка, 19 вересня, на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, на якій також був присутній президент Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський порівняв запровадження п'ятьма європейськими країнами ембарго на українську сільськогосподарську продукцію з "трилером із зерном на задньому плані". Він також заявив, що деякі країни "допомагають підготувати сцену для московського актора".

Така заява була критично сприйнята у Польщі.

"Можливо, на боці Києва зіграли якісь погані емоції… Напевно, в оточенні президента Зеленського є люди, які просто погано йому підказують", - заявив Пшидач.

Представник адміністрації президента Польщі додав, що розрив будь-якого партнерства з союзниками не буде в інтересах України.

Під час візиту до Нью-Йорка мала відбутися зустріч президентів Польщі та України, але цього не сталося. Пшидач запевнив, що польська сторона відкрита до переговорів: "Якщо буде конструктивний підхід, ми не виключаємо контактів на найвищому рівні".

Посадовець запевнив, що Польща не хоче загострювати і без того напружену ситуацію на лінії Варшава – Київ.

"Переговори повинні призвести до конструктивних висновків, по-друге, ми не повинні довести до загострення висловлювань. З українського боку вже було сказано дуже багато", - зазначив він.

Пшидач запевнив, що веде переговори з найближчим оточенням президента Зеленського, а громадськість буде поінформована про рішення у цій справі. І додав, що контакти у Варшаві та Києві спрямовані на якнайшвидше вирішення проблемних питань.

Нагадаємо, раніше Марчин Пшидач заявив, що якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".

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