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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зеленський і Трамп сиділи не поряд - ЗМІ допустили, що це означає

Трамп і Зеленський не сидять поруч через дипломатичний протокол

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Церемонія поховання Папи Римського Франциска

Церемонія поховання Папи Римського Франциска / © Associated Press

Світові лідери на міжнародних форумах зазвичай сидять за алфавітним порядком першої літери країни — у французькій мові, яка є мовою дипломатії. Але на церемонії поховання Папи Римського Франциска все було зовсім інакше.

Про це пише Reuters.

Це означає, що США (États-Unis) не знаходяться поруч з Україною (назва країни зберігається так само, як в англійській мові), як би це було в разі алфавітного порядку англійською мовою. Отже, президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають певну відстань між собою.

Попри це, президент США Дональд Трамп оточений сильними союзниками України. За ним сидить президент Польщі Анджей Дуда, а праворуч — президенти Франції Емманюель Макрон і Фінляндії Олександр Стубб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 квітня, у Римі президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із американським колегою Дональдом Трампом. Обидва лідери приїхали на похорон Папи Римського Франциска.

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