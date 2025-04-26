Церемонія поховання Папи Римського Франциска / © Associated Press

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Світові лідери на міжнародних форумах зазвичай сидять за алфавітним порядком першої літери країни — у французькій мові, яка є мовою дипломатії. Але на церемонії поховання Папи Римського Франциска все було зовсім інакше.

Про це пише Reuters.

Це означає, що США (États-Unis) не знаходяться поруч з Україною (назва країни зберігається так само, як в англійській мові), як би це було в разі алфавітного порядку англійською мовою. Отже, президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп мають певну відстань між собою.

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Попри це, президент США Дональд Трамп оточений сильними союзниками України. За ним сидить президент Польщі Анджей Дуда, а праворуч — президенти Франції Емманюель Макрон і Фінляндії Олександр Стубб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 квітня, у Римі президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із американським колегою Дональдом Трампом. Обидва лідери приїхали на похорон Папи Римського Франциска.