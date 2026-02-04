Зеленський назвав єдину особу, якої боїться Путін

Путін боїться лише Трампа / © Associated Press

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що російський очільник Володимир Путін побоюється передусім президента США Дональда Трампа, адже той має реальні важелі тиску на Росію.

Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського французькому телеканалу France 2.

За словами президента України, Трамп добре розуміє, що може впливати на Москву через економічні інструменти, санкційну політику та постачання озброєння Україні. Саме тому, наголосив президент, американський лідер не може погоджуватися на всі вимоги, які висуває Кремль.

«Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін боїться його, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент», — підкреслив Зеленський.

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста щодо позиції європейських країн, Зеленський зазначив, що попри значну підтримку з боку ЄС, Путін не сприймає Європу як фактор стримування.

«Ми вдячні європейцям — вони наші партнери і дуже допомогли нам. Але Путін, на жаль, їх не боїться», — сказав президент.

Нагадаємо, напередодні у Кремлі зухвало заявили, що РФ і надалі продовжує так звану СВО в Україні. За словами спікера президента Росії, вона триватиме, «поки відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом».

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до чергового великого обміну військовополоненими, що має відбутися вже найближчим часом.

Головна мета держави, як сказав Зеленський, залишається незмінною — повернути додому всіх, хто утримується в російській неволі.

Додамо, що заява глави держави пролунала після першого дня переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі — 4 лютого.