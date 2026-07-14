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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зеленський попередив про ракети РФ, які зможуть бити на 5000 км

Росія розвиває потужне балістичне озброєння, яке може змінити безпекову ситуацію в Європі. Зеленський заявив про потребу у спільному протиракетному щиті для захисту країн континенту.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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РФ скоро матиме ракети, що битимуть на 5000 км

РФ скоро матиме ракети, що битимуть на 5000 км / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів французьким медіа про ситуацію на фронті, розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу, майбутній європейський щит ППО, а також про те, що Росія має дуже потужні балістичні ракети, які згодом зможе запускати на відстань до 5000 км.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу BFMTV перед вильотом до Парижа.

Росія має потужні балістичні ракети, які зможуть летіти на 5000 км

Відповідаючи на запитання про ракетну загрозу з боку РФ, Володимир Зеленський визнав потужність російського балістичного озброєння та потенційну спроможність Кремля завдавати ударів на відстань до 5 000 кілометрів.

Для протидії цьому Україна випробовує власні засоби та ініціює створення загальноєвропейської оборонної системи.

«Це правда, що Росія має дуже потужні балістичні ракети і що вони мають або незабаром матимуть можливість запускати їх на 5000 кілометрів. Це лише питання часу», — заявив Володимир Зеленський.

Також Зеленський наголосив, що Росія має ракети, які можуть уразити будь-яке місто у Європі.

«Ось чому Європі потрібна власна система протиракетної оборони. Вона повинна бути дешевшою за ракети Patriot і має бути схожою», — додав Зеленський.

Проєкт, який вже планують, має включати участь вісьмох країн, серед яких Франція, Швеція, Данія, Італія та Норвегія. За словами президента, концепт нагадує «протибалістичний лего», а перші системи можуть з’явитися вже 2026 року у разі успішних випробувань.

Союзники готують нове рішення щодо ППО для України

Нагадаємо, західні союзники готують нові зобов’язання щодо ППО України під час зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі за участі Володимира Зеленського та понад 25 лідерів.

Пріоритет — захист від російських балістичних ракет в умовах дефіциту ППО. Для цього розглядають пошук додаткових протиракет до систем Patriot, прискорення розгортання комплексу SAMP-T, а також спільну розробку європейського й українського ОПК для створення нової протибалістичної системи.

Паралельно лідери шукатимуть шляхи підриву економіки РФ, зокрема через боротьбу з її «тіньовим флотом» у межах майбутнього 21-го пакета санкцій ЄС.

Крім того, очікується оголошення про спільне виробництво зброї та військові навчання, що має стати кроком до формування багатонаціональної сили в Україні із сухопутними, повітряними, морськими і навчальними компонентами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
767
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