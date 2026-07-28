Зеленський робить ставку на MAGA: чи вдасться схилити на бік України союзників Трампа

Зеленський спробує заручитися підтримкою MAGA / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Вашингтона. Його головна мета — знайти спільну мову з учасниками руху MAGA — «Make America Great Again», які є головними прибічниками президента США Дональда Трампа. Вони тривалий час блокували або критикували американську допомогу Києву.

Про це пише Politico.

Зеленський у США шукатиме нових союзників серед MAGA

Ситуацію ускладнила нещодавня смерть сенатора Ліндсі Грема — одного з найвпливовіших республіканців, який регулярно переконував Дональда Трампа підтримувати Україну. Зокрема, візит Володимира Зеленського до США приурочили до похорону Грема.

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Крім офіційних урочистостей, Зеленський спробує використати цю поїздку, аби заручитися підтримкою ізоляціоністів Республіканської партії.

Надія з’явилася після того, як останнім часом серед республіканців почалися неочікувані зрушення в бік позитиву щодо України. Найбільш резонансною подією став візит до Києва ультраправої консервативної активістки Лори Лумер. Після зустрічі із Зеленським вона заявила про повну зміну своїх поглядів і підтримку України. За словами Лумер, вона приїхала з власної ініціативи, хоча контакт організувала українська сторона.

«Зеленський побачив, що я в країні, а потім зв’язався зі мною і запитав, чи не приїду я», — розповіла Лумер.

Сигнали про зміну настроїв надходять і від інших фігур. Віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно позитивно оцінив оборонну стратегію ЗСУ і заявив, що успіхи України на полі бою можуть примусити Кремль до миру.

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Також здивував консервативний подкастер Тім Пул, який раніше гостро критикував Київ, а минулого тижня опублікував у соцмережі X допис, в якому йшлося про те, що Україна «бореться за своє існування проти злого диктатора».

Попри потепління у медіапросторі, у Конгресі консервативне крило Республіканської партії досі чинить опір. Дехто із законодавців вважає фінансову та військову допомогу Києву помилкою, і ставить під сумнів зміну риторики окремих блогерів.

«Я не можу говорити від імені MAGA, але я не збираюся підтримувати Україну», — заявив республіканець від штату Теннессі Тім Берчетт.

Інші конгресмени в приватних розмовах припускають, що лобістські зусилля іноземних урядів надто сильно тиснуть на праву медіаекосистему США. Вони зазначають, що публікації у X не визначають зовнішню політику.

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Проте в Білому домі продовжують говорити, що хочуть якнайшвидшого завершення війни.

Що обговорюватиме Зеленський у США

За даними джерел, обізнаних із планами Володимира Зеленського, він привіз до Вашингтона чіткий перелік питань до обговорення з Трампом:

Запровадження та посилення санкцій проти РФ. Спільна угода щодо виробництва й постачання безпілотників. Отримання додаткових систем ППО Patriot. Параметри майбутніх мирних переговорів.

Окремою темою є докази військово-технічної співпраці Росії та Ірану. Оскільки база MAGA жорстко налаштована проти Тегерана, ці факти можуть змінити ставлення республіканців до підтримки Києва.

Ключовим аргументом України залишається переконливість на полі бою. Масовані удари українських дронів по російській інфраструктурі показують, що Москва втрачає ініціативу.

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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначає, що Трамп вже почав змінювати риторику. Зокрема, під час саміту НАТО в Анкарі він публічно підтримав виготовлення ракет-перехоплювачів Patriot в Україні та згадав про свої «добрі стосунки» із Зеленським. На думку Волкера, це стало прямою вказівкою для руху MAGA, що підтримка України більше не є табу.

Головним випробуванням тижня стане голосування в Сенаті за законопроєкт про санкції проти Росії Ліндсі О. Грема. Документ передбачає жорсткі обмеження проти Москви та високі мита для покупців російських енергоресурсів. Розгляд документа розпочнеться у вівторок, 28 липня.

Трамп про допомогу РФ Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто перевірити інформацію про надання Росією супутникових даних Ірану для атак на американські військові об’єкти.

За його словами, він планує запитати про це під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Водночас очільник Білого дому припустив, що навіть якщо ці дані й передавалися, вони не мали істотного впливу на перебіг подій.

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