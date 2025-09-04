Зеленський розкрив деталі переговорів з Макроном і Трампом щодо ППО

Зеленський про нову секретну ініціативу щодо української ППО / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював нову, раніше невідому, концепцію посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

За його словами, деталі цієї ініціативи були обговорені з президентом Франції Еммануелем Макроном, а згодом — з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що для реалізації цих планів потрібен позитивний сигнал від Сполучених Штатів, оскільки від них залежить технічна сторона питання.

«Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від Сполучених Штатів Америки, тому що технічно від них багато залежить. Якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією», — заявив президент.

Інших деталей щодо суті нової ініціативи Зеленський не розкрив.

Нагадаємо, РФ досі не відмовилася від головної мети — обстрілів енергетичної інфраструктури України. Ворог продовжує сфокусовувати свої атаки на енергоінфраструктурі нашої країни. Для цього під час обстрілів росіяни надаватимуть перевагу дронам, а не ракетам.