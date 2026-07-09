Зеленський сказав, чи може Україна завадити Росії постачати пальне з Індії, КНР і Казахстану

Президент України Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже вплинула на здатність Росії забезпечувати себе пальним, через що країна-агресор змушена нарощувати його імпорт із-за кордону.

Про це Зеленський заявив під час онлайн-спілкування з журналістами.

Так глава держави відповів на запитання, чи може Україна дипломатичними або іншими засобами перешкодити постачанню пального до Росії з нейтральних країн, зокрема Індії, Китаю та Казахстану.

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За словами Зеленського, до цього переліку варто додати й Білорусь.

«Я б ще додав Білорусь, там серйозний відсоток. Вони сьогодні допомагають Росії», — сказав президент.

Україна вже досягла результату

Водночас президент наголосив, що сама постановка питання свідчить про безпрецедентну ситуацію для Росії.

«Ваше запитання звучить як історичний анекдот. Правда. Країна, така як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне. Якимось чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального», — зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна вже досягла результату в цьому напрямку.

«Тому чи не завадила Україна? Вже. Вже Україна завадила. Ми вже це зробили», — заявив він.

На думку глави держави, нинішня ситуація є наслідком рішення Кремля розпочати повномасштабну війну проти України.

«Між нами кажучи, я думаю, що якби Єльцин знав, що через 20 років Росія замість експорту буде імпортувати енергоносії через те, що вона сама нерозумно вирішила розв’язати війну, то, думаю, він обрав би іншого наступника», — сказав Зеленський.

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Президент не уточнив, про які саме додаткові кроки щодо обмеження постачання пального до Росії може йтися, однак наголосив, що Україна вже суттєво вплинула на паливну ситуацію в країні-агресорці.

Тим часом Росія вдарила по Запоріжжю дронами. Після влучання в АЗС спалахнула велика пожежа. Внаслідок удару БпЛА РФ там загинула одна людина.

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