Зеленський показав війну на iPad: як Україна відбиває атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великої Британії продемонстрував сучасні українські оборонні технології на iPad, та заявив, що світ уже увійшов у нову еру війни — еру дронів і штучного інтелекту.

Про це він сказав під час виступу в британському парламенті.

«Якби світ зупинив Путіна 2022 року, зараз не довелося би захищатися від атак дронів»

За словами глави України, якби міжнародна спільнота зупинила Росію ще 2022 року, людство могло б уникнути масштабної війни дронів.

«Якби світ зупинив Путіна 2022 року, зараз не довелося би захищатися від атак дронів», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що сучасні технології кардинально змінюють характер війни.

«Це означає еволюцію зброї, еволюцію війни та еволюцію злочинності. Ніхто не може передбачити, куди приведе ця еволюція, але ми повинні йти в ногу з нею», — заявив президент.

Зеленський зазначив, що вже найближчим часом озброєння працюватиме на базі штучного інтелекту, який здатен діяти швидше за людину.

Він також розповів, що Україна фактично щодня перебуває під атаками РФ.

«Майже немає ночей без російських ударів», — підкреслив президент.

За його словами, під час однієї з атак було зафіксовано майже 500 ударів за ніч. Саме тоді українські військові за допомогою iPad могли в режимі реального часу аналізувати ефективність ППО та розглядати кожну атаку окремо після її завершення.

Близько 1000 дронів-перехоплювачів щодня

Президент наголосив, що для ефективного захисту недостатньо лише ракетних систем, таких як Patriot — потрібна комплексна система протидії, яка включає радари, перехоплювачі та інші елементи.

Україна, за його словами, потребує близько 1000 дронів-перехоплювачів щодня — і має потенціал виробляти їх у таких обсягах. Такі безпілотники вже активно застосовуються для знищення ворожих цілей.

Українські інженери створили радарні системи, які здатні працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби, а також технології, що дозволяють детально відстежувати кожну російську атаку на міста.

Зеленський зазначив, що Україна вже навчилася ефективно протидіяти дешевим дронам типу «Шахед» і готова ділитися цими рішеннями із союзниками.

«Ми можемо допомогти нашим партнерам захистити їхні території — як у Європі, так і на Близькому Сході», — заявив він.

Президент також попередив, що нові загрози швидко поширюються: дрони можуть запускатися не лише з суші, а й із моря, зокрема з кораблів.

Україні вдалося фактично витіснити російський флот

Окремо президент звернув увагу на ситуацію в Чорному морі, де, за його словами, Україні вдалося фактично витіснити російський флот на віддалені бази завдяки морським дронам.

«Російський флот, який раніше був потужним, зараз не має ефективного способу протидіяти нашим дронам», — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що головними викликами для України залишаються нестача пального та ракет для безпілотників.

Президент підкреслив, що суспільства очікують від лідерів чітких відповідей щодо майбутнього, і якщо їх немає, зростає підтримка радикальних рішень, що можуть дестабілізувати держави.

