Зеленський розповів про роль Білорусі в атаках російських дронів / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський публічно закликав самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка припинити будь-яку технічну підтримку російських атак на Україну та зупинити постачання палива для потреб армії РФ.

Про це йшлося в інтерв’ю Зеленського телеведучій ТСН Аллі Мазур.

За словами президента, питання використання білоруської інфраструктури в інтересах російських військ існує вже давно.

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«Технічно допомагають уражати Україну»

«Історія з ретрансляторами — не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються, і технічно вони допомагають більш точному ураженню російськими, іранськими дронами українського суспільства. Ось що відбувається», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Київ уже неодноразово передавав Мінську відповідні сигнали через закриті канали комунікації.

«Коли я щось роблю публічно, і в цьому полягає моя стратегія, я до цього роблю деякі кроки, деескалюючи, непублічно. На рівні розвідок і військових, на рівні керівництва Білорусь отримала інформацію: "Закінчуйте допомагати рускім"», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, українські спецслужби мають всю необхідну інформацію про ці процеси.

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«Нехай залишить свої вибачення для себе»

Президент також прокоментував пояснення та вибачення з боку Олександра Лукашенка.

«Лукашенко отримав цю інформацію. Він має, окрім слів, демонструвати деескалацію. Не просто словами "я вибачаюсь". Його "вибачаюсь" хай він залишить для себе. Воно не працює після першого дня війни. Я це пояснював через наші розвідки та Службу безпеки — на різних рівнях у нас є контакт», — сказав Зеленський.

Вимога прибрати ретранслятори

Президент повідомив, що Україна висунула Білорусі конкретну вимогу щодо припинення технічної допомоги Росії.

«Крок номер один — жодної технічної підтримки. Пряма підтримка, ретранслятори. Вимкніть їх і покажіть нам, що це знято», — заявив він.

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Зеленський підкреслив, що українська сторона неодноразово порушувала це питання раніше, однак тепер перейшла до публічних заяв.

«Ми говорили про це неодноразово. Зараз ми вийшли на стадію публічного сигналу», — зазначив президент.

Він також дав зрозуміти, що очікує швидкої реакції.

«Це все відбудеться протягом тижня. Або вони це зроблять, або ми», — попередив глава держави.

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Україна вимагає припинити постачання палива для армії РФ

Окрім питання ретрансляторів, президент порушив і тему забезпечення російських військ паливом.

«Ми також надсилаємо їм сигнал: припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна очікує від Мінська конкретних кроків, а не чергових пояснень чи заяв.

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