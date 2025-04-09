Зеленський заявив про загрозу нової війни: як це пов’язано з системами Patriot

© Associated Press

Реклама

Існує висока ймовірність військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зважаючи на постачання союзникові США на Близькому Сході дефіцитних американських систем ППО Patriot

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

При цьому він нагадав, що Україна неодноразово зверталася із запитами до Вашингтона щодо додаткових систем ППО від США. Зокрема, про це йшлося під час останньої телефонної розмови українського президента з президентом США Дональдом Трампом, який пообіцяв «подумати, що можна зробити».

Реклама

«Я ніколи не порівнюю ні конфлікти, ні війни. Завжди погано, коли втрачаються людські життя. Але хотів би, щоб ми справедливо дивилися на речі. Коли ми зверталися до Сполучених Штатів щодо систем „Петріот“, нам кажуть, що є дефіцит… І в цей час є постачання систем ППО зі США на територію Ізраїлю. Це говорить про те, що готуються до можливих військових дій Ізраїль — Іран», — заявив Зеленський.

Український президент назвав таку ситуацію «небезпечною для всіх».

«Але передусім я хотів би сказати, що ми фіксуємо те, що в США були системи, але Америка говорить такими діями про свої пріоритети. Я вважаю, що це важливий сигнал, який ми маємо обговорювати», — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану небаченими бомбардуваннями, якщо ця країна не погодиться на укладення ядерної угоди, відмовившись від створення власної ядерної зброї.