Зеленський зробив заяву про залучення Туреччини до мирних переговорів: про що домовились з Ердоганом

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини, де провів переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Головними темами зустрічі стали безпека судноплавства в Чорному морі та підготовка до нових дипломатичних контактів на міжнародному рівні.

Про це заявив президент України на спільній пресконференції з президентом Туреччини, передає Clash Report.

Реклама

Функціонування зернового коридору

За словами глави держави, сторони досягли домовленостей щодо продовження спільної роботи над відновленням та забезпеченням стабільної роботи Чорноморського зернового коридору.

Реклама

«Сьогодні ми з Президентом Ердоганом домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Наша мета — зробити так, щоб цей коридор продовжував існувати та працював ефективно», — заявив Володимир Зеленський.

Новий формат переговорів у листопаді

Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до дипломатичних контактів за участю міжнародних партнерів. Наразі триває підготовка до тристороннього формату за участю України, Сполучених Штатів та Росії, проведення якого планується у першій половині листопада.

Українська сторона висловила зацікавленість у тому, щоб дипломатичний процес був якомога ширшим.

«З паном президентом ми обговорили перспективи та можливості цього формату, зокрема залучення Туреччини до мирних переговорів і всієї Європи до цього процесу, а також можливість проведення зустрічей саме тут, у Туреччині», — підкреслив президент України.

Реклама

Туреччина вже неодноразово виступала переговорним майданчиком та медіатором у переговорах між сторонами конфлікту, і зараз Анкара знову розглядається як одна з ключових локацій для майбутніх діалогів.

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Зустріч двох президентів відбулася в президентському офісі Долмабахче у Стамбулі.

Новини партнерів