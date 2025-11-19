Зеленський зустрівся з Ердоганом у Туреччині 19 листопада 2025 року / © Associated Press

Сьогодні, 19 листопада 2025 року, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Туреччині. В межах поїздки він зустрівся з очільником держави Реджепом Таїпом Ердоганом у його президентському комплексі.

Про це йдеться на офіційному сайті президента Туреччини.

Лідери обговорили актуальні питання двосторонніх відносин, економічну співпрацю та регіональну безпеку. За словами представників обох сторін, зустріч пройшла в конструктивному форматі, сторони домовилися продовжувати діалог і зміцнювати партнерство між країнами.

Рааніше стало відомо, що україснький президент Зеленський обговорить деталі «таємної угоди» в Туреччині та Києві.

Як повідомляли західні ЗМІ, зусилля щодо мирних переговорів, схоже, набирають обертів, проте між Україною, РФ і США виникла напружена пауза через таємні консультації щодо «дорожньої карти» припинення війни. Водночас Кремль не демонструє жодних ознак зміни своїх максималістських умов.