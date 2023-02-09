Землетрус докотився до Італії: за ніч мешканці Сієни пережили понад пів сотні підземних поштовхів

В італійському місті земля безперервно двигтіла, але магнітуда поштовхів була невеликою - від 3,5 до 2,8.

Мешканці міста Сієна у провінції Тоскана на північному заході країни пережили ніч жаху 9 лютого. Тисячі людей, налякані підземними поштовхами, покинули свої домівки і залишалися уночі на площах та вулицях.

Про це повідомляє місцеве видання La Nazione.

Перший землетрус був магнітудою 3,5. Епіцентр поштовху був під самим містом на глибині 8 кілометрів. Мешканці почали виходити на вулиці, центральна площа Пьяцца дель Кампо була переповнена людьми.

#Terremoto #Siena Gente in piazza del Campo

dopo la chiusura degli uffici comunali a seguito delle scosse (circa 60 finora) che proseguono anche stamani. La più forte rimane la prima alle 21:51 di ieri. Si stanno concludendo i controlli. Al momento non sono risultate criticità pic.twitter.com/SW3NQVOFU9 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 9, 2023

Упродовж ночі була зафіксовано майже 40 підземних поштовхів, на щастя, не надто сильних, щоб привести до руйнувань будівель. Лише в деяких давніх будинках в історичній частині міста, включеної до культурної спадшини ЮНЕСКО, з’явилися тріщини та стався невеликий зсув ґрунту.

Про всяк випадок влада закрила у місті всі навчальні заклади та музеї заради безпеки. Також уранці після нових поштовхів було евакуйовано людей з Палацу правосуддя.

Об 11:04 стався останній із серії 60 афтершоків, близько половини з яких були меншими за магнітуду 2.

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Як відомо, Італія, розташована на сходженні між Євразійською плитою та Африканською плитою, що штовхає її до Балкан у своїй північній частині, піддається ризику землетрусів на значній частині своєї території.

Професор геофізики в університеті Сієни Даріо Альбарелло повідомив, що підземні поштовхи не пов’язані із руйнівним землетрусом у Туреччині. Сейсмічно активні зони розташовані на великій відстані, тому динамічних ефектів взаємодії між ними бути не може.

Нагадаємо, у портовому місті Іскендерун у Туреччині, яке постраждало від руйнівних землетрусів, почала підніматися приливна хвиля через підвищення рівня моря.

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