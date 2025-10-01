ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Землетрус на Філіппінах: десятки загиблих і масштабні руйнування (фото)

Землетрус на Філіппінах призвів до відключення електроенергії та руйнування споруд, зокрема понад столітньої церкви. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Землетрус магнітудою 6,9 завдав серйозних збитків

Землетрус магнітудою 6,9 завдав серйозних збитків / © Associated Press

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,9, кількість жертв, за останніми даними, зросла до 31 особи, понад 140 людей отримали поранення. Влада попереджає, що показники можуть зрости, адже рятувальники все ще розбирають завали зруйнованих будівель.

Про це повідомляє АР.

Землетрус магнітудою 6,9 спричинив обвалення стін та житлових будинків в центральній провінції країни. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха.

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

Землетрус стався вночі за місцевим часом й призвів до масових перебоїв із постачанням електроенергії. Глибину землетрусу оцінили у 10 км, зафіксовано низку повторних поштовхів, проте загрози цунамі немає.

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На Філіппінах стався потужний землетрус / © Associated Press

На Філіппінах регулярно трапляються землетруси й виверження вулканів. Острівною країною також щороку пролітають близько 20 тайфунів і ураганів.

Нагадаємо, 28 вересня у Львівській області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися на Стрийщині. Підземні поштовхи були силою 3,0 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі землетруси заносять до невідчутних.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie