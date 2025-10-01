Землетрус на Філіппінах: десятки загиблих і масштабні руйнування (фото)

Землетрус магнітудою 6,9 завдав серйозних збитків / © Associated Press

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,9, кількість жертв, за останніми даними, зросла до 31 особи, понад 140 людей отримали поранення. Влада попереджає, що показники можуть зрости, адже рятувальники все ще розбирають завали зруйнованих будівель.

Про це повідомляє АР.

Землетрус магнітудою 6,9 спричинив обвалення стін та житлових будинків в центральній провінції країни. Найбільше постраждала північна частина Себу, де оголошено стан лиха.

Землетрус стався вночі за місцевим часом й призвів до масових перебоїв із постачанням електроенергії. Глибину землетрусу оцінили у 10 км, зафіксовано низку повторних поштовхів, проте загрози цунамі немає.

На Філіппінах регулярно трапляються землетруси й виверження вулканів. Острівною країною також щороку пролітають близько 20 тайфунів і ураганів.

Нагадаємо, 28 вересня у Львівській області стався землетрус. Підземні поштовхи сталися на Стрийщині. Підземні поштовхи були силою 3,0 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією такі землетруси заносять до невідчутних.