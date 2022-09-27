Землетрус ні до чого: витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами — Reuters

Сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном, наголосив експерт.

Витік на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" став результатом підводних вибухів.

Про це йдеться у заяві сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда, передає Reuters.

За словами Лунда, сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном.

Водночас прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна відкидати ймовірність саботажу.

"Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг", – зазначила глава датського уряду.

Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд також погодився з тим, що причиною витоку міг стати саботаж.

"Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу", – заявив він.

За словами Аасланда, уряд Норвегії у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури, наземних та морських установок на норвезькому континентальному шельфі.

Нагадаємо, 26 вересня Данія повідомила про витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", що наразі не працює, та трубопроводу "Північний потік-1". Витік зафіксований у Балтійському морі біля берегів острова Борнгольм. Низка держав, серед яких і Росія, заявили, що причиною аварій могли стати диверсії.

Газовий шантаж нового рівня: "Північний потік" зупинився на трьох гілках одразу